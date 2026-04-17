easyJet Aktie
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WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Pence belassen. Der Verlust vor Steuern des Billigfliegers dürfte im ersten Geschäftshalbjahr größer ausfallen als er und der Markt bislang erwartet hätten, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der hohen Kerosinkosten seien das Hauptproblem und nur schwer vorherzusagen./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Sell
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Unternehmen:
easyJet plc
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
3,40 £
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Rating jetzt:
Sell
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Kurs*:
4,35 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Sell
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Kurs aktuell:
4,01 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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