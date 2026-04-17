FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Pence belassen. Der Verlust vor Steuern des Billigfliegers dürfte im ersten Geschäftshalbjahr größer ausfallen als er und der Markt bislang erwartet hätten, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der hohen Kerosinkosten seien das Hauptproblem und nur schwer vorherzusagen./rob/niw/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.