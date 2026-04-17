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WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

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17.04.2026 09:30:01

easyJet Sell

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Pence belassen. Der Verlust vor Steuern des Billigfliegers dürfte im ersten Geschäftshalbjahr größer ausfallen als er und der Markt bislang erwartet hätten, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der hohen Kerosinkosten seien das Hauptproblem und nur schwer vorherzusagen./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Sell
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
3,40 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
4,35 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
4,01 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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