Eni Aktie
|23,75EUR
|0,27EUR
|1,15%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson passte seine Schätzungen für die europäischen Ölkonzerne am Mittwoch nach der Berichtssaison zum ersten Quartal an. Die Konzerne ließen den Preisauftrieb durch den Nahost-Krieg direkt in die Stärkung ihrer Bilanzen fließen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 15:21 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
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Unternehmen:
Eni S.p.A.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
30,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23,53 €
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Abst. Kursziel*:
27,47%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
23,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,34%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
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