HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 835 Euro belassen. Der Auftragseingang habe im April und Mai etwas unter den Erwartungen gelegen, sei im Juni jedoch sehr hoch gewesen, schrieb Fraser Donlon in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Trotz Vorkaufseffekten zu Jahresbeginn sei das Management des Großküchen-Ausrüsters mit der Entwicklung auf dem US-Markt insgesamt zufrieden./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.