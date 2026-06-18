Eni Aktie
|21,68EUR
|-0,02EUR
|-0,07%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni nach einem Treffen mit der Leitung des Segments Exploration und Produktion auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Dies habe ihn in seiner positiven Einschätzung bestärkt, schrieb Matthew Lofting in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der italienische Öl- und Gasproduzent habe eine hohe Erfolgsquote, seit Jahresbeginn habe Eni rund eine Million Barrel an Öläquivalenten erkundet./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 17:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
21,67 €
|
Abst. Kursziel*:
29,18%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
21,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,15%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
16.06.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 steigt (finanzen.at)
|
15.06.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.06.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
15.06.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
15.06.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
12.06.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
12.06.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
12.06.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Eni S.p.A.
|07:36
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Eni Buy
|UBS AG
|10.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Eni Buy
|UBS AG
|10.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Eni Buy
|UBS AG
|10.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|21,69
|-0,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:55
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:09
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|07:03
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:02
|Bayer Buy
|UBS AG
|07:00
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|17.06.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.06.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|17.06.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|17.06.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.06.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets