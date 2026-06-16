Eni Aktie

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WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

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16.06.2026 07:39:06

Eni Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Nach Kursverlusten der Öl- und Gasaktien nach dem Abkommen zwischen den USA und dem Iran preisten die Aktienkurse nun einen Ölpreis von 70 US-Dollar je Barrel ein, schrieb Joshua Stone am Montagabend. Das könnte den Appetit der Investoren nun zu einem Wiedereinstieg animieren./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22,13 € 		Abst. Kursziel*:
31,04%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,90%
Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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