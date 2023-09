Die Analysten der Baader Bank haben ihre Einstufung für die Aktien der heimischen EVN von "Add" auf "Buy" angehoben. Gleichzeitig wurde das 6-Monats-Kursziel vom zuständigen Experten Pierre-Alexandre Ramondenc von 30,00 auf 34,20 Euro nach oben revidiert und auf die niedrige Bewertung der EVN-Aktie verwiesen.

Auch die Prognosen für den Gewinn je Aktie wurden erhöht, die Baader-Analysten erwarten nun 2,68 statt der bisher genannten 2,57 Euro für 2022/23, sowie 2,63 (bisher: 2,27) Euro für das Folgejahr. Für 2024/25 werden 2,60 Euro je EVN-Anteilsschein erwartet. Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,52 Euro für 2022/2023, sowie 1,14 Euro für 2023/24 und 0,52 Euro für 2024/25.

Am Montagnachmittag notierten die EVN-Titel am Nachmittag an der Wiener Börse um 0,2 Prozent leichter auf 24,70 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

ISIN AT0000741053 WEB http://www.evn.at

