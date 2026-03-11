EVOTEC Aktie
|4,46EUR
|-0,16EUR
|-3,46%
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
EVOTEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evotec mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Hold" belassen. Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler habe in einem überraschenden Strategie-Update die nächste Stufe seines Transformationsplans vorgestellt, die ein neues und fokussiertes Geschäftsmodell operatives Geschäftsmodell vorsehe, schrieb Fynn Scherzler in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Mit den bis Ende 2027 geplanten Einsparungen werde 2026 ein weiteres Übergangsjahr./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EVOTEC SE Hold
|
Unternehmen:
EVOTEC SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
6,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4,47 €
|
Abst. Kursziel*:
34,17%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,50%
|
Analyst Name::
Fynn Scherzler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
12:27
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel SDAX verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel SDAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
10.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
10.03.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
10.03.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
10.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)