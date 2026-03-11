EVOTEC Aktie

4,46EUR -0,16EUR -3,46%
EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

11.03.2026 11:43:23

EVOTEC SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evotec mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Hold" belassen. Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler habe in einem überraschenden Strategie-Update die nächste Stufe seines Transformationsplans vorgestellt, die ein neues und fokussiertes Geschäftsmodell operatives Geschäftsmodell vorsehe, schrieb Fynn Scherzler in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Mit den bis Ende 2027 geplanten Einsparungen werde 2026 ein weiteres Übergangsjahr./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EVOTEC SE Hold
Unternehmen:
EVOTEC SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
6,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
4,47 € 		Abst. Kursziel*:
34,17%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
4,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,50%
Analyst Name::
Fynn Scherzler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EVOTEC SE

