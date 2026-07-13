Redcare Pharmacy Aktie

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WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

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13.07.2026 12:27:56

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Der Kursrutsch bei der Online-Apotheke wegen des geplanten Markteintritts der Drogeriekette Rossmann sei eine attraktive Einstiegschance für Investoren, schrieb Jan Koch in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der sehr holprige Start von Rossmann-Konkurrent dm in diesem Feld zeige, wie schwer Aufbau und Skalierung einer Online-Apotheke seien./rob/niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
102,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
63,30 € 		Abst. Kursziel*:
61,14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55,37%
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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