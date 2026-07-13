AstraZeneca Aktie
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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 17600 Pence auf "Buy" belassen. Mit seinen Schätzungen für den Umsatz sowie für das bereinigte Betriebsergebnis und den bereinigten Gewinn je Aktie liege er leicht unter den Markterwartungen, schrieb Matthew Weston am Freitag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht. Nach der enttäuschenden Studie zum Hoffnungsträger Wainua rechnet der Experte nun mit Fragen der Anleger hinsichtlich der Erreichbarkeit des vom Management angestrebten Umsatzziels./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 17:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
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Unternehmen:
AstraZeneca PLC
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
176,00 £
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
149,95 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
126,18 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Matthew Weston
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KGV*:
-
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