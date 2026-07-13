AstraZeneca Aktie

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AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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13.07.2026 11:35:33

AstraZeneca Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 17600 Pence auf "Buy" belassen. Mit seinen Schätzungen für den Umsatz sowie für das bereinigte Betriebsergebnis und den bereinigten Gewinn je Aktie liege er leicht unter den Markterwartungen, schrieb Matthew Weston am Freitag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht. Nach der enttäuschenden Studie zum Hoffnungsträger Wainua rechnet der Experte nun mit Fragen der Anleger hinsichtlich der Erreichbarkeit des vom Management angestrebten Umsatzziels./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 17:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
176,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
149,95 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
126,18 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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