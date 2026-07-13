Santander Aktie

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WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

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13.07.2026 11:17:22

Santander Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 12,70 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es habe zwar seine Schätzungen für das Brasilien-Geschäft nach unten geschraubt, doch für die Aktivitäten der spanischen Bank in den USA, in Großbritannien und im Heimatland sei er nun optimistischer gestimmt, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Derweil seien die wichtigsten strukturellen Faktoren, die für die Aktien sprächen, weiter intakt. Der Experte verwies insbesondere auf das im Branchenvergleich schnellere Gewinnwachstum und die stärkere Steigerung der Eigenkapitalrendite./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 19:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
13,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
12,17 € 		Abst. Kursziel*:
10,96%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
12,13 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,31%
Analyst Name::
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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