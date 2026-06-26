Ferrari Aktie

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WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

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26.06.2026 09:36:00

Ferrari Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 402 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Telefonkonferenz mit den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht sei recht ruhig gewesen, schrieb Stephen Reitman am Donnerstag. Das Geschäftsjahr 2026 des Sportwagenherstellers laufe wohl weitgehend plangemäß./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:08 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
315,55 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
310,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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