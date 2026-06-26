NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 402 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Telefonkonferenz mit den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht sei recht ruhig gewesen, schrieb Stephen Reitman am Donnerstag. Das Geschäftsjahr 2026 des Sportwagenherstellers laufe wohl weitgehend plangemäß./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:08 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.