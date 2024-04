HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Flatexdegiro vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Der Online-Broker dürfte im ersten Quartal von den höheren Zinsen profitiert haben, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit sollte dem Unternehmen ein solider Start in das laufende Jahr gelungen sein. Die zunehmende Zahl der Kundenkonten unterstreiche die Attraktivität des Angebots./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2024 / 08:14 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2024 / 08:14 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.