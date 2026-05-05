Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Flughafen Wien (Vienna International Airport) von 57,7 auf 54,3 Euro nach unten gesetzt. Das Anlagevotum "Hold" wurde von Analystin Vladimira Urbankova unverändert beibehalten.

Die kürzlich veröffentlichten Verkehrszahlen sowie die vorläufige Unternehmensprognose für 2026 deuten auf wachsende Herausforderungen hin, denen sich das Unternehmen im Jahr 2026 gegenübersieht, hieß es in der aktuellen Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten nun 2,23 Euro für 2026, sowie 2,39 bzw. 2,63 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,65 Euro für 2026, sowie 1,70 bzw. 1,80 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Montag notierten die Flughafen-Titel an der Wiener Börse zuletzt bei 48,80 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

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ger/szk

ISIN AT00000VIE62 WEB http://www.viennaairport.com

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