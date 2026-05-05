Flughafen Wien Aktie

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WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62

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05.05.2026 09:09:00

Flughafen Wien neutral

Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Flughafen Wien (Vienna International Airport) von 57,7 auf 54,3 Euro nach unten gesetzt. Das Anlagevotum "Hold" wurde von Analystin Vladimira Urbankova unverändert beibehalten.

Die kürzlich veröffentlichten Verkehrszahlen sowie die vorläufige Unternehmensprognose für 2026 deuten auf wachsende Herausforderungen hin, denen sich das Unternehmen im Jahr 2026 gegenübersieht, hieß es in der aktuellen Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten nun 2,23 Euro für 2026, sowie 2,39 bzw. 2,63 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,65 Euro für 2026, sowie 1,70 bzw. 1,80 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Montag notierten die Flughafen-Titel an der Wiener Börse zuletzt bei 48,80 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/szk

ISIN AT00000VIE62 WEB http://www.viennaairport.com

AFA0013 2026-05-05/09:09

Zusammenfassung: Flughafen Wien AG neutral
Unternehmen:
Flughafen Wien AG 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
54,30 €
Rating jetzt:
neutral 		Kurs*:
48,90 € 		Abst. Kursziel*:
11,04%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
48,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,27%
Analyst Name::
Vladimira Urbankova 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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