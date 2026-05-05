Flughafen Wien Aktie
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WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62
Flughafen Wien neutral
Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Flughafen Wien (Vienna International Airport) von 57,7 auf 54,3 Euro nach unten gesetzt. Das Anlagevotum "Hold" wurde von Analystin Vladimira Urbankova unverändert beibehalten.
Die kürzlich veröffentlichten Verkehrszahlen sowie die vorläufige Unternehmensprognose für 2026 deuten auf wachsende Herausforderungen hin, denen sich das Unternehmen im Jahr 2026 gegenübersieht, hieß es in der aktuellen Studie.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten nun 2,23 Euro für 2026, sowie 2,39 bzw. 2,63 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,65 Euro für 2026, sowie 1,70 bzw. 1,80 Euro für 2027 bzw. 2028.
Zum Vergleich: Am Montag notierten die Flughafen-Titel an der Wiener Börse zuletzt bei 48,80 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/szk
ISIN AT00000VIE62 WEB http://www.viennaairport.com
AFA0013 2026-05-05/09:09
|Zusammenfassung: Flughafen Wien AG neutral
|
Unternehmen:
Flughafen Wien AG
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
54,30 €
|
Rating jetzt:
neutral
|
Kurs*:
48,90 €
|
Abst. Kursziel*:
11,04%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
48,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,27%
|
Analyst Name::
Vladimira Urbankova
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Flughafen Wien AG
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04.05.26
|EQS-HV: Flughafen Wien AG: Einberufung der 38. ordentlichen Hauptversammlung (EQS Group)
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04.05.26
|EQS-AGM: Flughafen Wien AG: Convening of the 38th Annual General Meeting (EQS Group)
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30.04.26
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29.04.26
|EQS-AFR: Flughafen Wien AG: Release of a Financial report (EQS Group)
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29.04.26
|EQS-AFR: Flughafen Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
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|Börse Wien in Grün: Zum Start des Montagshandels Gewinne im ATX Prime (finanzen.at)
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23.04.26
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