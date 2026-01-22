Fraport Aktie
|77,75EUR
|2,00EUR
|2,64%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
22.01.2026 06:46:00
Fraport Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Sell" belassen. Die Aussichten im Luftverkehr seien für 2026 stark, schrieb Cristian Nedelcu am Mittwochnachmittag nach einem Gespräch mit dem Finanzchef./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 14:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 14:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Sell
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
74,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,87%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
77,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16,40%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
