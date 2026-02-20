Fraport Aktie
|82,70EUR
|-1,00EUR
|-1,19%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport auf "Outperform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Flughafenbetreiber seien im Januar mit ihrem Verkehrsaufkommen robust in das Jahr gestartet, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine viel diskutierte Verlangsamung sei noch nicht eingetreten, stehe aber wohl noch bevor./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Outperform
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
84,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
82,45 €
|
Abst. Kursziel*:
1,88%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
82,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,57%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
