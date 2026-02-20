NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport auf "Outperform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Flughafenbetreiber seien im Januar mit ihrem Verkehrsaufkommen robust in das Jahr gestartet, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine viel diskutierte Verlangsamung sei noch nicht eingetreten, stehe aber wohl noch bevor./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:35 / UTC



