Fraport Aktie

82,70EUR -1,00EUR -1,19%
Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.02.2026 11:10:02

Fraport Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport auf "Outperform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Flughafenbetreiber seien im Januar mit ihrem Verkehrsaufkommen robust in das Jahr gestartet, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine viel diskutierte Verlangsamung sei noch nicht eingetreten, stehe aber wohl noch bevor./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Outperform
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
82,45 € 		Abst. Kursziel*:
1,88%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
82,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,57%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fraport AG

mehr Nachrichten