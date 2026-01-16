Fraport Aktie

74,50EUR 1,10EUR 1,50%
Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.01.2026 09:05:07

Fraport Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Dezember-Verkehrszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Das Verkehrswachstum im Dezember sei stark gewesen, schrieb Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es liege im Jahresfazit damit etwas über der Prognose des Flughafenbetreibers sowie etwas über dem Median der Markterwartungren./rob/mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Hold
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
74,25 € 		Abst. Kursziel*:
-3,03%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
74,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,36%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fraport AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Fraport AG

mehr Analysen
09:05 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Fraport Outperform Bernstein Research
15.01.26 Fraport Hold Deutsche Bank AG
15.01.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 Fraport Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fraport AG 74,30 1,23% Fraport AG

Aktuelle Aktienanalysen

10:09 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
10:08 JOST Werke Buy Warburg Research
09:53 freenet Equal Weight Barclays Capital
09:53 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
09:52 Vodafone Group Overweight Barclays Capital
09:52 1&1 Equal Weight Barclays Capital
09:52 ASML NV Outperform Bernstein Research
09:51 Schoeller-Bleckmann accumulate Erste Group Bank
09:50 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:48 Shell Overweight Barclays Capital
09:11 Klöckner Sell Warburg Research
09:05 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
09:02 adidas Buy UBS AG
08:46 Richemont Overweight Barclays Capital
08:41 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
08:31 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:58 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:44 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:42 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:41 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:40 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:37 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:37 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:37 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:37 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:36 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:35 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:35 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:24 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:23 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:22 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:09 Givaudan Overweight Barclays Capital
07:08 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
07:08 Air Liquide Overweight Barclays Capital
07:07 Symrise Equal Weight Barclays Capital
07:06 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
07:06 Evonik Equal Weight Barclays Capital
07:04 BASF Equal Weight Barclays Capital
07:03 LANXESS Underweight Barclays Capital
07:02 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
15.01.26 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Richemont Buy UBS AG
15.01.26 RWE Overweight Barclays Capital
15.01.26 Richemont Outperform Bernstein Research
15.01.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
15.01.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
15.01.26 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen