FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fraport von 60 auf 61 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein Team um die Analysten Andy Chu und Jaime Rowbotham veröffentlichte am Donnerstag einen Branchenausblick auf das Jahr 2026. Die Voraussetzungen für die Transportbranche seien komplex: Während die Trends im Passagier- und Frachtbereich solide seien, signalisierten aktuelle Wirtschaftsindikatoren eine konjunkturelle Abschwächung. Vor diesem Hintergrund sollten sich Anleger stark an aktuellen Branchendaten orientieren und flexibel auf neue Entwicklungen reagieren./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Fraport AG
|09:29
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|07:56
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|12.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
