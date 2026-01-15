Fraport Aktie

73,25EUR 1,35EUR 1,88%
Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.01.2026 09:29:40

Fraport Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fraport von 60 auf 61 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein Team um die Analysten Andy Chu und Jaime Rowbotham veröffentlichte am Donnerstag einen Branchenausblick auf das Jahr 2026. Die Voraussetzungen für die Transportbranche seien komplex: Während die Trends im Passagier- und Frachtbereich solide seien, signalisierten aktuelle Wirtschaftsindikatoren eine konjunkturelle Abschwächung. Vor diesem Hintergrund sollten sich Anleger stark an aktuellen Branchendaten orientieren und flexibel auf neue Entwicklungen reagieren./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Hold
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
73,10 € 		Abst. Kursziel*:
-16,55%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
73,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-16,72%
Analyst Name::
Andy Chu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fraport AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Fraport AG

mehr Analysen
09:29 Fraport Hold Deutsche Bank AG
07:56 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 Fraport Overweight Barclays Capital
05.01.26 Fraport Sell UBS AG
12.12.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fraport AG 73,25 1,88% Fraport AG

Aktuelle Aktienanalysen

09:30 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
09:29 Fraport Hold Deutsche Bank AG
09:19 easyJet Sell Deutsche Bank AG
09:13 Philips Buy UBS AG
09:12 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
08:55 PUMA Neutral UBS AG
08:55 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
08:54 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
08:54 Holcim Outperform Bernstein Research
08:53 Saint-Gobain Market-Perform Bernstein Research
08:53 ABB Market-Perform Bernstein Research
08:52 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
08:52 HOCHTIEF Market-Perform Bernstein Research
08:30 Tesla Equal Weight Barclays Capital
08:25 SAFRAN Overweight Barclays Capital
08:19 Nike Equal Weight Barclays Capital
08:17 RWE Overweight Barclays Capital
08:14 IONOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:12 United Internet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:12 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:56 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:56 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:56 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
07:55 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:55 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:54 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:53 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:53 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
07:49 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:59 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
06:31 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
06:30 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 Südzucker Verkaufen DZ BANK
14.01.26 Santander Buy UBS AG
14.01.26 ING Group Buy UBS AG
14.01.26 BNP Paribas Buy UBS AG
14.01.26 Siemens Buy UBS AG
14.01.26 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
14.01.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
14.01.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
14.01.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
14.01.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
14.01.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
14.01.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
14.01.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen