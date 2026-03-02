Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport auf "Buy" belassen. Die Aktien von Flughafenbetreibern hätten in vergleichbaren Situationen eher geschwächelt, schrieb Graham Hunt am Sonntag in seiner ersten Reaktion auf die militärische Eskalation im Nahen Osten. Fraport, Aeroports de Paris und Flughafen Zürich sieht er mit rund 5 Prozent Geschäftsanteil mit Bezug zu dieser Region vergleichsweise stark betroffen, Aena nur geringfügig./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 16:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 16:36 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Buy
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
83,75 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
80,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
|
25.02.26
|Freundlicher Handel: MDAX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.02.26
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fraport von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
23.02.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
23.02.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX verliert nachmittags (finanzen.at)
|
18.02.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.02.26
|MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.02.26
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Fraport auf 79,50 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
13.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Fraport AG
|07:26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|12.02.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|80,75
|-2,48%
