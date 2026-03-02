Fraport Aktie

02.03.2026 07:26:28

Fraport Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport auf "Buy" belassen. Die Aktien von Flughafenbetreibern hätten in vergleichbaren Situationen eher geschwächelt, schrieb Graham Hunt am Sonntag in seiner ersten Reaktion auf die militärische Eskalation im Nahen Osten. Fraport, Aeroports de Paris und Flughafen Zürich sieht er mit rund 5 Prozent Geschäftsanteil mit Bezug zu dieser Region vergleichsweise stark betroffen, Aena nur geringfügig./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 16:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 16:36 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Buy
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
83,75 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
80,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fraport AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Fraport AG

mehr Analysen
07:26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Fraport Outperform Bernstein Research
17.02.26 Fraport Hold Warburg Research
16.02.26 Fraport Sell UBS AG
12.02.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Fraport AG 80,75 -2,48% Fraport AG

