LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für FMC nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem "soliden Jahresende 2023". Das operative Ergebnis im vierten Quartal 2023 und die Mitte der Jahreszielspanne für 2024 des Dialysespezialisten lägen leicht über den Konsenserwartungen, schrieb er. Es sei ermutigend, dass FMC weiterhin stark in der Umsetzung seiner Vorhaben sei./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2024 / 07:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2024 / 07:20 / GMT





