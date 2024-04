NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC vor Quartalszahlen von 29 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Nachdem sich der Dialysespezialist von mehreren Unternehmensteilen getrennt hatte, passte Analyst James Vane-Tempest in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Umsatzprognose für dieses und die kommenden Jahre nach unten an. Trotz der niedrigeren Umsatzbasis dürfte sich die Marge verbessern. Rund um die Optimierung des Portfolios und das Umbauprogramm von FMC gebe es aber noch viele Fragezeichen./niw/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 13:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.