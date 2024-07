NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FMC nach Quartalszahlen von 42,30 auf 35,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die gekürzte Wachstumsprognose deute auf eine begrenzte Verbesserung im zweiten Halbjahr hin und stelle den Wachstumspfad des Dialyseanbieters bis 2025 in Frage, schrieb Analyst David Adlington in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das neue Kursziel begründete er vor allem mit der gesunkenen Branchenbewertung./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2024 / 23:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.