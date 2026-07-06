GEA Aktie
|62,55EUR
|-0,75EUR
|-1,18%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea vor Zahlen zum zweiten Quartal von 60 auf 64,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta erhöhte in einem Ausblick am Montag die Annahmen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 bis 2028. Er rechnet für den Anlagenhersteller mit einer steigenden Nachfrage in diesem Jahr und besseren Wachstumsaussichten 2028./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 16:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 16:24 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Neutral
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
64,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
62,80 €
|
Abst. Kursziel*:
2,71%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
62,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,12%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
|
19:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Gea Group auf 64,50 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
03.07.26
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
03.07.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
03.07.26
|Börse Frankfurt: DAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
03.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
03.07.26
|GEA -Aktie im Aufwind: Analysten sehen massives Upside (dpa-AFX)
|
03.07.26
|AKTIE IM FOKUS: Analystenempfehlung treibt Gea weiter an - Rekord in Sichtweite (dpa-AFX)
|
03.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu GEA
|17:52
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|15.06.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:52
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|15.06.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|GEA Buy
|UBS AG
|11.05.26
|GEA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|GEA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:52
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.06.26
|GEA Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|62,60
|-1,11%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:52
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:32
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:02
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14:57
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|14:54
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|14:53
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14:52
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|14:51
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|13:34
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:30
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:04
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|12:48
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12:06
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11:50
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11:48
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|11:03
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|10:31
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:09
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:03
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:02
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:01
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|10:00
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:52
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|08:29
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:29
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:13
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:11
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:05
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07:53
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07:47
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|07:46
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05:59
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.