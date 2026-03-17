Deutsche Telekom Aktie

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WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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17.03.2026 09:29:13

Deutsche Telekom Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 39,50 Euro auf "Overweight" belassen. Angesichts des Kriegs im Nahen Osten bleibe der Telekomsektor als defensives Investment attraktiv, schrieb Mathieu Robilliard am Montagabend. Die Unternehmen des Sektors seien gut gegen steigende Energiepreise abgesichert, ihre operativen Ergebnisse dürften kaum darunter leiden. Seine Favoriten seien Deutsche Telekom, Telecom Italia und die britische Zegona./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 23:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
39,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
33,19 € 		Abst. Kursziel*:
19,01%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
33,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,80%
Analyst Name::
Mathieu Robilliard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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