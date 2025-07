NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Glencore mit einem Kursziel von 380 Pence auf "Buy" belassen. Der Markt für Kokskohle bleibe zwar kurz- und mittelfristig noch schwach, letztlich dürften die Preise aber wieder klar anziehen, schrieb Christopher LaFemina in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Mit Blick auf den Kohlebereich hält er den Bergbaukonzern jedenfalls immer noch für unterbewertet./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2025 / 01:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2025 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



