GSK Aktie

23,01EUR 0,00EUR 0,00%
GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.06.2026 07:29:59

GSK Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Mit Blick auf die Quartalszahlen des Pharmakonzerns am 28. Juli liege er mit seiner Ergebnisschätzung (Core EPS) 4 Prozent über dem Konsens, schrieb Zain Ebrahim am Sonntag in seinem Ausblick. Die Briten dürften zudem den Jahresausblick ebenso bestätigen wie das Ziel, 2031 einen Umsatz von mehr als 40 Milliarden Pfund zu erreichen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 20:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
19,83 £ 		Abst. Kursziel*:
-14,27%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
19,94 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,72%
Analyst Name::
Zain Ebrahim 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

mehr Nachrichten