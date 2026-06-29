GSK Aktie
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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Mit Blick auf die Quartalszahlen des Pharmakonzerns am 28. Juli liege er mit seiner Ergebnisschätzung (Core EPS) 4 Prozent über dem Konsens, schrieb Zain Ebrahim am Sonntag in seinem Ausblick. Die Briten dürften zudem den Jahresausblick ebenso bestätigen wie das Ziel, 2031 einen Umsatz von mehr als 40 Milliarden Pfund zu erreichen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 20:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
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Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
17,00 £
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Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
19,83 £
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Abst. Kursziel*:
-14,27%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
19,94 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,72%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
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KGV*:
-
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