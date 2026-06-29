NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Mit Blick auf die Quartalszahlen des Pharmakonzerns am 28. Juli liege er mit seiner Ergebnisschätzung (Core EPS) 4 Prozent über dem Konsens, schrieb Zain Ebrahim am Sonntag in seinem Ausblick. Die Briten dürften zudem den Jahresausblick ebenso bestätigen wie das Ziel, 2031 einen Umsatz von mehr als 40 Milliarden Pfund zu erreichen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 20:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 00:15 / BST





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