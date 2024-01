HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hamborner Reit anlässlich einer in Aussicht gestellten möglichen Portfolio-Abwertung auf "Buy" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. In Anbetracht des soliden Finanzprofils des Gewerbeimmobilien-Spezialisten erwarte er zwar keine negativen Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe sich die Bilanzkraft des Unternehmens bezüglich kleinerer Übernahmen in diesem Jahr verringert./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2024 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.