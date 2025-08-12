Hannover Rück Aktie
|256,20EUR
|-9,80EUR
|-3,68%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
12.08.2025 19:39:21
Hannover Rück Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hannover Rück von 309 auf 295 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus Währungseffekten, schrieb Mandeep Jagpal am Dienstag./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 13:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 13:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Outperform
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
295,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
256,60 €
|
Abst. Kursziel*:
14,96%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
256,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,14%
|
Analyst Name::
Mandeep Jagpal
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
