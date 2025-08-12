Hannover Rück Aktie

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

12.08.2025 19:39:21

Hannover Rück Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hannover Rück von 309 auf 295 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus Währungseffekten, schrieb Mandeep Jagpal am Dienstag./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 13:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 13:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Outperform
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
295,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
256,60 € 		Abst. Kursziel*:
14,96%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
256,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,14%
Analyst Name::
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

