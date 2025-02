FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 164 Euro belassen. Analyst Thorsten Reigber befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit der CO2-Reduzierungs-Strategie des Baustoffkonzerns. Die Kreislaufwirtschaft sei fest in der Strategie verankert. Das Unternehmen verfüge bereits über ein innovatives Recycling-Verfahren und ein Beton-Produkt mit reduzierten CO2-Emissionen. Der positive Investmentansatz sei intakt. Er rechnet mit soliden Jahreszahlen und einem zuversichtlichen Ausblick auf das Jahr 2025./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 11:14 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / 14:24 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.