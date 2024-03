FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh von 26 auf 10 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Nachrichten des Unternehmens vom Donnerstagabend hätten gleich mehrere "Schocks" mit sich gebracht, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Montag vorliegenden Studie. Die sinkende Zahl versendeter Kochboxen und damit einhergehend ein absehbarer Rückgang des operativen Ergebnisses 2024 seien negative Überraschungen gewesen./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2024 / 06:57 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.