ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hellofresh von 14,00 auf 11,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Branchendaten zeigten, dass das Marktumfeld für den Kochboxen-Anbieter schwierig bleibe, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor den Mitte März anstehenden Jahreszahlen sieht er Risiken für die Jahresziele. Aber auch der Ausblick für 2025 sei mit Blick auf die deutlich niedrigeren Konsensschätzungen in Gefahr./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 19:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 19:42 / GMT





