Hermès Aktie
|2 243,00EUR
|43,00EUR
|1,95%
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hermes auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2310 Euro belassen. Die jüngsten Umsatzzahlen des Luxusgüterkonzerns belegten ein vergleichsweise verhaltenes drittes Quartal im Rahmen eines sich offenbar aufhellenden Branchenumfelds, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Unsicherheit über die Wachstumsdynamik des Unternehmens halte an./rob/gl/ajx
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
2 310,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2 195,00 €
|
Abst. Kursziel*:
5,24%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2 243,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,99%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
