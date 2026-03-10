HUGO BOSS Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini erhöhte am Dienstag die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 bis 2028 um drei bis sieben Prozent. Grund sei der vom Modekonzern angekündigte Aktienrückkauf./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 12:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 12:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

