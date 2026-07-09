AstraZeneca Aktie
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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Astrazeneca mit einem Kursziel von 18000 Pence auf "Buy" belassen. Dass Phase-III-Studiendaten für Wainua in Kombinationstherapie bestimmter Herzkrankheiten die Ziele überraschend verfehlt hätten, sollte sich über den Einfluss auf den Kapitalwert (NPV) des Pharmakonzerns hinaus negativ auswirken, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Die Aktie werde sich wohl vor Daten für Avanzar als nächstem wichtigem Kursfaktor nicht erholen. Das Unternehmensziel eines Umsatzes von 80 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 sieht Leuchten aber nicht in Gefahr./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
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Unternehmen:
AstraZeneca PLC
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
180,00 £
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
151,70 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
130,56 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Michael Leuchten
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KGV*:
-
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