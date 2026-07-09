AstraZeneca Aktie

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AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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09.07.2026 11:26:34

AstraZeneca Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Astrazeneca mit einem Kursziel von 18000 Pence auf "Buy" belassen. Dass Phase-III-Studiendaten für Wainua in Kombinationstherapie bestimmter Herzkrankheiten die Ziele überraschend verfehlt hätten, sollte sich über den Einfluss auf den Kapitalwert (NPV) des Pharmakonzerns hinaus negativ auswirken, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Die Aktie werde sich wohl vor Daten für Avanzar als nächstem wichtigem Kursfaktor nicht erholen. Das Unternehmensziel eines Umsatzes von 80 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 sieht Leuchten aber nicht in Gefahr./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
180,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
151,70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
130,56 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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