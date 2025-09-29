Iberdrola Aktie
|16,01EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
Iberdrola SA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Iberdrola von 17 auf 17,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ahmed Farman bleibt nach dem Kapitalmarkttag optimistisch für den spanischen Versorger. Die Berechenbarkeit der mittelfristigen Entwicklung habe sich verbessert, schrieb er am Freitagnachmittag./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
17,60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16,04 €
|
Abst. Kursziel*:
9,73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16,01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,97%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
