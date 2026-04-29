Iberdrola Aktie

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WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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29.04.2026 12:14:00

Iberdrola SA Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 17,30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Jorge Alonso Suils monierte am Mittwoch in seiner ersten Einschätzung schwache Resultate, erwähnte aber zugleich den dennoch angehobenen Jahresausblick. Dafür verantwortlich seien teilweise Einmaleffekte./tih/ag


Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 09:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 09:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
17,30 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
19,84 € 		Abst. Kursziel*:
-12,80%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
19,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,30%
Analyst Name::
Jorge Alonso Suils 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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