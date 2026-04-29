Iberdrola Aktie
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WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
Iberdrola SA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 17,30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Jorge Alonso Suils monierte am Mittwoch in seiner ersten Einschätzung schwache Resultate, erwähnte aber zugleich den dennoch angehobenen Jahresausblick. Dafür verantwortlich seien teilweise Einmaleffekte./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 09:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 09:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
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Unternehmen:
Iberdrola SA
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
17,30 €
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Rating jetzt:
Market-Perform
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Kurs*:
19,84 €
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Abst. Kursziel*:
-12,80%
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Rating update:
Market-Perform
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Kurs aktuell:
19,96 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-13,30%
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Analyst Name::
Jorge Alonso Suils
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KGV*:
-