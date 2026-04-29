NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 17,30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Jorge Alonso Suils monierte am Mittwoch in seiner ersten Einschätzung schwache Resultate, erwähnte aber zugleich den dennoch angehobenen Jahresausblick. Dafür verantwortlich seien teilweise Einmaleffekte./tih/ag





Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 09:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 09:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.