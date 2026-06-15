Inditex Aktie
|57,22EUR
|0,94EUR
|1,67%
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
Inditex Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Outperform" belassen. Im europäischen Mode-Einzelhandel gewinne das Onlinegeschäft weiter an Bedeutung und in Deutschland stärker als in Großbritannien, schrieb Richard Chamberlain am Sonntag. Chinesische Onlinehändler wie Shein bekämen durch höhere Luftfrachtkosten und EU-Einfuhrbestimmungen Gegenwind, weshalb sie ihre Marketinganstrengungen in Großbritannien verstärken dürften. Im umkämpften deutschen Markt favorisiert Chamberlain unter Abwägung der Bewertungen und Wachstumsaussichten Zalando vor H&M und Primark./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2026 / 19:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
56,06 €
|
Abst. Kursziel*:
12,38%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
57,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,10%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|07:23
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08.06.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|08.06.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|07:23
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08.06.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|08.06.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|07:23
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08.06.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|08.06.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Inditex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|57,22
|1,67%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:33
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|07:23
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:17
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:16
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06:55
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:54
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:54
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:51
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:49
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:48
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:21
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:18
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.06.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|12.06.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|12.06.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.06.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|12.06.26
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|12.06.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|12.06.26
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|12.06.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|12.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.06.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.06.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|12.06.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12.06.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.06.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research