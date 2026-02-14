SCHOTT Pharma Aktie

15,02EUR 0,22EUR 1,49%
SCHOTT Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.02.2026 13:04:45

SCHOTT Pharma Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 25,70 auf 25,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pharmazulieferer habe einen soliden Start ins Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es blieben aber Unsicherheiten hinsichtlich der Endnachfrage nach GLP1-Abnehmspritzen sowie nach Impfstoffen./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
25,90 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15,24 € 		Abst. Kursziel*:
69,95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
72,44%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

mehr Nachrichten

Analysen zu SCHOTT Pharma

mehr Analysen
12.02.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
12.02.26 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
12.02.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
11.02.26 SCHOTT Pharma Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SCHOTT Pharma 15,02 1,49% SCHOTT Pharma

Aktuelle Aktienanalysen

13.02.26 thyssenkrupp Halten DZ BANK
13.02.26 pbb Buy Warburg Research
13.02.26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
13.02.26 FedEx Buy Jefferies & Company Inc.
13.02.26 HelloFresh Halten DZ BANK
13.02.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
13.02.26 Semperit buy Baader Bank
13.02.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 Unilever Sell UBS AG
13.02.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
13.02.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 Danone Overweight Barclays Capital
13.02.26 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
13.02.26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
13.02.26 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 RELX Outperform Bernstein Research
13.02.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
13.02.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
13.02.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
13.02.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
13.02.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
13.02.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
13.02.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 RELX Buy UBS AG
13.02.26 AB InBev Buy UBS AG
13.02.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
13.02.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
13.02.26 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
13.02.26 Mercedes-Benz Group Equal Weight Barclays Capital
13.02.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
13.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
13.02.26 SAFRAN Neutral UBS AG
13.02.26 Siltronic Neutral UBS AG
13.02.26 L'Oréal Overweight Barclays Capital
13.02.26 L'Oréal Buy UBS AG
13.02.26 RELX Overweight Barclays Capital
13.02.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen