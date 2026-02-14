SCHOTT Pharma Aktie
|15,02EUR
|0,22EUR
|1,49%
WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51
SCHOTT Pharma Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 25,70 auf 25,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pharmazulieferer habe einen soliden Start ins Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es blieben aber Unsicherheiten hinsichtlich der Endnachfrage nach GLP1-Abnehmspritzen sowie nach Impfstoffen./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
25,90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15,24 €
|
Abst. Kursziel*:
69,95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
72,44%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
|
13.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.02.26
|EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Reinhard Mayer, buy (EQS Group)
|
12.02.26
|EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Reinhard Mayer, Kauf (EQS Group)
|
12.02.26
|EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Dr. Torsten Derr, Kauf (EQS Group)
|
12.02.26
|EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Dr. Torsten Derr, buy (EQS Group)
|
12.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
11.02.26
|Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
11.02.26
|SCHOTT Pharma-Aktie fliegt hoch: Auftaktquartal über Erwartungen - Solides Wachstum (finanzen.at)
Analysen zu SCHOTT Pharma
|12.02.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.02.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|11.02.26
|SCHOTT Pharma Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.02.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|11.02.26
|SCHOTT Pharma Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.02.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|23.01.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.12.25
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|SCHOTT Pharma Equal Weight
|Barclays Capital
|11.02.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SCHOTT Pharma
|15,02
|1,49%
Aktuelle Aktienanalysen
|13.02.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|13.02.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|13.02.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|13.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|13.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|RELX Buy
|UBS AG
|13.02.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|13.02.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13.02.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital