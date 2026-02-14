Carl Zeiss Meditec Aktie
|26,80EUR
|1,42EUR
|5,59%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Umsatz sei etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Medizintechnik-Unternehmens habe die Konsensschätzung hingegen um satte 60 Prozent verfehlt. Der Experte betonte zudem, dass es noch immer keinen Jahresausblick des Unternehmens gebe./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Neutral
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
53,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
26,42 €
|
Abst. Kursziel*:
100,61%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
26,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
97,76%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
