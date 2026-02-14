ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Umsatz sei etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Medizintechnik-Unternehmens habe die Konsensschätzung hingegen um satte 60 Prozent verfehlt. Der Experte betonte zudem, dass es noch immer keinen Jahresausblick des Unternehmens gebe./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



