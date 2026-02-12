NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Die künftige Konzernchefin Belen Garijo verfüge über viel Branchenexpertise und Erfahrung, schrieb Richard Vosser am Donnerstag. Da sie zudem lange bei Sanofi gearbeitet habe, sei sie bestens für die Führungsrolle beim französischen Pharmakonzern geeignet./rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:27 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.