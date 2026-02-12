Sanofi Aktie

79,65EUR -2,88EUR -3,49%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

12.02.2026 15:05:08

Sanofi Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Die künftige Konzernchefin Belen Garijo verfüge über viel Branchenexpertise und Erfahrung, schrieb Richard Vosser am Donnerstag. Da sie zudem lange bei Sanofi gearbeitet habe, sei sie bestens für die Führungsrolle beim französischen Pharmakonzern geeignet./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
79,03 € 		Abst. Kursziel*:
20,21%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
79,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,27%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

