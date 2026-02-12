NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 55 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting passte seine Schätzungen am Mittwochabend an die ermutigende Jahresbilanz an./rob/ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 21:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.