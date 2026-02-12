TotalEnergies Aktie
|63,51EUR
|-1,67EUR
|-2,56%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
12.02.2026 15:00:53
TotalEnergies Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 55 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting passte seine Schätzungen am Mittwochabend an die ermutigende Jahresbilanz an./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 21:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
58,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
64,25 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,73%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
63,51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,68%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse