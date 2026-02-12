EssilorLuxottica Aktie

265,20EUR -16,20EUR -5,76%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

12.02.2026 14:54:02

EssilorLuxottica Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 345 auf 335 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini passte ihre Schätzungen am Donnerstag an den neuen Ausblick nach unten an. Die Aussichten für den Optikkonzern in den kommenden fünf Jahren blieben aber gut./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
335,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
266,50 € 		Abst. Kursziel*:
25,70%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
265,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,32%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

