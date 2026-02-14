Deutsche Telekom Aktie
|32,16EUR
|0,11EUR
|0,34%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
12.02.2026 12:57:32
Deutsche Telekom Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Cashflow der US-Mobilfunktochter sei besser als erwartet gewesen, schrieb Robert Grindle in seinem am Donnerstag veröffentlichten Kommentar./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31,59 €
|
Abst. Kursziel*:
32,95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,60%
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|12.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
