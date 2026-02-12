Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
Siltronic Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die enttäuschende Prognose des Waferherstellers für 2026 sei nicht allzu überraschend und könnte nun klärend wirken, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
Unternehmen:
Siltronic AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
51,00 €
Abst. Kursziel*:
29,41%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
49,32 €
Abst. Kursziel aktuell:
33,82%
Analyst Name::
Constantin Hesse
KGV*:
-
