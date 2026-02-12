MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Add" belassen. Das erste Geschäftshalbjahr habe unter den Erwartungen gelegen, schrieb Volker Bosse am Donnerstag. Das Umsatzziel für das Gesamtjahr wurde gekappt./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:38 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



