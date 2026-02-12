freenet Aktie

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

12.02.2026 14:03:36

freenet Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Freenet von 32 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sei nun optimistischer hinsichtlich der verbesserten Preisentwicklung im Mobilfunkbereich in Deutschland und des Beitrags der kürzlich übernommenen Unternehmen mobilezone und waipu (IPTV) zum Konzerngewinn in den nächsten 12 Monaten, begründete Shekhan Ali am Donnerstag sein neues Kursziel./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet AG Buy
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32,90 € 		Abst. Kursziel*:
9,42%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,16%
Analyst Name::
Shekhan Ali 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu freenet AG

