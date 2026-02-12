EssilorLuxottica Aktie

265,20EUR -16,20EUR -5,76%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

12.02.2026 16:42:36

EssilorLuxottica Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für EssilorLuxottica von 355 auf 330 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Dynamik im Geschäft mit smarten Brillen dürfte sich fortsetzen und sogar noch beschleunigen können, schrieb Aristotelis Moutopoulos am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Er hält es für wahrscheinlich, dass bis 2034 kumuliert rund 90 Millionen smarte Brillen verkauft werden könnten. Dies sollte sich positiv auf das langfristige Konzernwachstum auswirken, aber das Ebit-Margen-Ziel von 19 bis 20 Prozent weiter in die Zukunft verschieben./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 16:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

