McDonald's Aktie

275,35EUR 3,45EUR 1,27%
McDonald's

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

12.02.2026 13:59:05

McDonalds Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse der Fast-Food-Kette rechtfertigten im Allgemeinen die zuletzt positive Stimmung rund um die Aktie, schrieb John Ivankoe am Donnerstag. Der Konzern sei dabei, die zuvor an besser spezialisierte Unternehmen verlorene Aufmerksamkeit zurückzugewinnen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:10 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: McDonald's Corp. Overweight
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 305,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 323,21 		Abst. Kursziel*:
-5,63%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 323,21 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,63%
Analyst Name::
John Ivankoe 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

