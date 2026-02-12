NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse der Fast-Food-Kette rechtfertigten im Allgemeinen die zuletzt positive Stimmung rund um die Aktie, schrieb John Ivankoe am Donnerstag. Der Konzern sei dabei, die zuvor an besser spezialisierte Unternehmen verlorene Aufmerksamkeit zurückzugewinnen./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:10 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:10 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.