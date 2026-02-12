McDonald's Aktie
|275,35EUR
|3,45EUR
|1,27%
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
McDonalds Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse der Fast-Food-Kette rechtfertigten im Allgemeinen die zuletzt positive Stimmung rund um die Aktie, schrieb John Ivankoe am Donnerstag. Der Konzern sei dabei, die zuvor an besser spezialisierte Unternehmen verlorene Aufmerksamkeit zurückzugewinnen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:10 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Overweight
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 305,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 323,21
|
Abst. Kursziel*:
-5,63%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 323,21
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,63%
|
Analyst Name::
John Ivankoe
|
KGV*:
-
