T-Mobile US Aktie
|184,54EUR
|3,20EUR
|1,76%
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
12.02.2026 14:51:25
T-Mobile US Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Sebastiano Petti sieht auch für die aktualisierten Jahresziele noch Spielraum, wie er am Donnerstag schrieb./rob/ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:33 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 300,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 209,54
|
Abst. Kursziel*:
43,17%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 219,50
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,67%
|
Analyst Name::
Sebastiano C Petti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu T-Mobile US
|
12.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
12.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
12.02.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für T-Mobile US auf 245 Dollar - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
11.02.26
|Gewinne in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
11.02.26
|T-Mobile US-Aktie dennoch stärker: Weniger Mobilfunkkunden als antizipiert (dpa-AFX)
|
11.02.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt T-Mobile US auf 'Overweight' - Ziel 300 Dollar (dpa-AFX)
|
11.02.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
Analysen zu T-Mobile US
|13.02.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
