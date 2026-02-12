HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für KWS Saat mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des ersten Geschäftshalbjahres lägen leicht unter den Erwartungen, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag./rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



