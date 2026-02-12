NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die erhöhte Gewinnprognose für das Geschäftsjahr zeuge von Optimismus, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstag. Selbst eine kleine Umsatzüberraschung sei unter dem Strich sehr positiv angekommen./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:15 / UTC



