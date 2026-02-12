Siemens Aktie

271,40EUR 15,00EUR 5,85%
Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

12.02.2026 14:03:10

Siemens Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die erhöhte Gewinnprognose für das Geschäftsjahr zeuge von Optimismus, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstag. Selbst eine kleine Umsatzüberraschung sei unter dem Strich sehr positiv angekommen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Outperform
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
271,70 € 		Abst. Kursziel*:
6,74%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
271,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,85%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens AG

